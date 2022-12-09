Putin: 'AEB ülkeleri arasında karşılıklı ödemelerde milli para birimine geçme süreci hızlandı'

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısının ana oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda ortak gaz piyasası oluşturulması, enerji alanında konsey kurulması ve Birleşik Arap Emirlikleri ile serbest ekonomik bölge anlaşması için görüşmelerin başlatılması ele alındı.

"Rusya ortak enerji pazarlarının oluşturulması ile ilgili konuları ele alacak koordinasyon yapısının oluşturulmasını destekliyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı konuşmada, bu yıl Avrasya Ekonomik Birliği'nde gümrük ve idari engellerin kaldırılmasına yönelik bir takım kararlar alındığını söyledi. Putin, “Karşılıklı ödemelerde milli para birimine geçme, ortak ödeme altyapısının oluşturulması ve milli finansal bilgi iletim milli sistemlerinin entegrasyon süreci hızlandı” diyerek, AEB çerçevesinde birtakım entegrasyon altyapı projelerinin uygulandığını dile getirdi.

Ayrıca toplantıda sanayi finansmanı mekanizması geliştirilmesi konusunda karar aldıklarını ifade eden Putin, "Enerji sektöründeki iş birliği de giderek daha aktif bir şekilde ilerlemektedir. Mevcut toplantının sonuçlarına göre Avrasya Ekonomik Birliği devletlerinin enerji sektöründeki yetkili organlarından oluşan bir başkanlar konseyi kurulması kararı alınacak. Kapalı oturumda oldukça açık ve net konuştuk. Karşılıklı anlayış var, tüm planlarımızın uygulanması yönünde ilerleyeceğiz. Rusya, böyle bir koordinasyon yapısının oluşturulmasını destekliyor. Rusya, ülke ekonomilerine uzun vadeli olarak kilit enerji kaynaklarının sağlanması ve birlik için ortak enerji pazarlarının oluşturulması ile ilgili konuları profesyonelce ele alacak böyle bir koordinasyon yapısının oluşturulmasını destekliyor. Uygun planlarımız var ve bunları gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz” dedi.

Aliia Raimbekova



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