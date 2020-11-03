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Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü
Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'ı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ’daki son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan topraklarına işgal ettiği Karabağ'da saldırılarını sürdürmesi üzerine diplomasi trafiği devam ediyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 2 gündür Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “1 Kasım ve 2 Kasım günleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sırasıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerde Karabağ çatışmasına çözüm bulunması konusu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi” ifadeleri yer aldı.

Erhan Altıparmak

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