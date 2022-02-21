Putin Avrupa liderlerine Donbass ve Luhansk kararlarını açıkladı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde çatışmalar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi yaptı. Vladimir Putin, Devlet Duması'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin kararı bağlamında Donbass etrafındaki mevcut durumun değerlendirildiği Rusya Güvenlik Konseyi'nin genişletilmiş toplantısının sonuçları hakkında bilgi verdi” denildi.

Açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri liderlerinden, Ukrayna makamlarının askeri saldırganlığı, Donbass topraklarının yoğun ateş altında kalması ve bunun sonucunda sivil nüfusun acı çekmesi nedeniyle egemenliklerinin tanınmasına yönelik çağrılar alındı. Tüm bunları göz önünde bulunduran Rusya Devlet Başkanı, yakın gelecekte ilgili bir kararnameyi imzalamayı planladığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı bu gelişmeden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler. Aynı zamanda temasa devam etmeye hazır olduklarını belirttiler” ifadelerine yer verildi.

Erhan Altıparmak

Vladirim Putin ayrıca konuşmasının devamında:

"Donbass'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı"

"Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı"

Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez” ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur” dedi.