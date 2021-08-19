Putin, Avrupalı liderlerle Afganistan'ı görüştü

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Rusya, Afganistan diplomasisine başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından Draghi ile yapılan görüşmeye dair açıklamada, "Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmede iki taraf da bu ülkede insani felaketin önlenmesinin ve yaşayanların güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Afganistan'dan kaynaklanan terör ideolojisinin yayılması ve uyuşturucu tehdidiyle mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi" denildi. Açıklamada ayrıca, Afganistan sorununun G-20 başta olmak üzere çeşitli topluluklarla uluslararası çabalarla çözülmesi gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

Macron görüşmesinde de G-20 vurgusu yapıldı

Kremlin Sarayı, Putin'in Draghi'nin ardından Macron ile görüştüğünü belirterek, "Her iki taraf da sivillerin güvenliğini sağlamanın ve acil insani sorunları çözmenin önemine dikkati çekti. Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve G-20 çerçevesinde ortak çaba göstermeye hazır olunduğu belirtildi" dedi.

Erhan Altıparmak