Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Dağlık Karabağ çevresindeki durumun gelişimi, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için pratik sorunların çözümüne vurgu yapılarak tartışıldı. 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 26 Mart tarihinde Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Güçleri'nin sorumluluk alanına girdiğini duyurmasının ardından bölgede tansiyon artmıştı.

Erhan Altıparmak