Putin, birkaç gün daha karantinada kalmaya devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Kremlin Sarayı'nda çalışan bir personelde korona virüs (Covid-19) tespit edildiğini belirterek, kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Son açıklamasının ardından bugün Putin, karantinada kalmaya devam edeceğini duyurdu. Başkan Putin, çevrimiçi olarak katıldığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı açıklamada, yakın çevresindeki birçok kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonucunda birkaç gün daha kendini karantinaya almaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamasında, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye ziyaretini iptal etmek zorunda kalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Putin, "Biliyorsunuz ki Duşanbe ziyaretimi maalesef son anda iptal etmek zorunda kaldım. Bundan çok pişmanım, fakat bunun nedeni Covid-19 vakalarının sadece 1 veya 2 kişide değil, en yakın çevremde birkaç düzine kişide tespit edilmiş olması. Şimdi birkaç gün kendimi karantinaya almam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Putin'den, CSTO'ya daha yakın bir iş birliği çağrısı geldi

Ayrıca Putin, CSTO'nun sorumluluk alanındaki durumun istikrarsız olduğunu ve bölge için riskler taşıdığına da dikkat çekerek, örgüt içinde daha yakın bir işbirliği çağrısında bulundu. Putin, "Daha önce belirtildiği gibi, CSTO sorumluluk alanındaki ve üye devletlerin dış sınırlarındaki durum istikrarsızdır ve bu durum ülkelerimizin güvenliği için yeni, gerçekten akut zorluklar ve riskler taşımaktadır" dedi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov dün yaptığı basın açıklamasında, Putin'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini ifade etmişti. Peskov, doktorlar tarafından Putin'e gerekli testlerin yapıldığını ve çevresinde çalışan kişilerin ise en aza indirildiğini de belirtmişti.