İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Putin-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Putin-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı
Putin-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı

İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele almak için Moskova'da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi öncesi Kremlin Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin Türk ordusuna ve sivillere yönelik saldırıların ardından Türkiye, rejime karşı çok sert cevap vermiş ve "Bahar Kalkanı Operasyonu" başlatmıştı. Rusya'nın Suriye'de rejimi desteklemesinin üzerine Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından İdlib'deki sorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bir araya gelecek. Dünyanın gözü Moskova'daki görüşmeye çevrilmişken kritik görüşme öncesi Rus istihbarat ve Rus polisi başkent Moskova'da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Görüşmenin gerçekleşeceği Kremlin çevresinde polis sürekli devriye halindeyken ayrıca, kritik noktalarda dönüşümlü olarak nöbet tutuluyor.

Kremlin Sarayı'nın bazı bölgeleri demir parmaklıklarla çevrilerek halkın bu noktalara girişi yasaklandı. Kremlin Sarayı çevresinde bulunan otoyolların hemen hemen tümünde trafik polisleri şüpheli araçları tespit etmeye çalışırken güvenlik önlemlerinin görüşme sonrasına kadar sürdürüleceği belirtildi.

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.