Putin: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları en yoksul ülkelerin çıkarlarını sağlamayı amaçladı'

Rusya'nın İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına geri döndüğünü açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu. Başbakan Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Müdürü Aleksandr Bortnikov'un yer aldığı toplantıda konuşan Putin, Ukrayna'nın, tahıl koridorunda konuşlu Rus donanmasına saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Herkesin bildiği gibi ne yazık ki Ukrayna bu insani koridoru Rus Karadeniz Filosu'na saldırı girişiminde bulunmak için kullandı ve bu bağlamda anlaşmaya katılımımızı askıya aldık” dedi.

Ukrayna tarafından gelecekte böyle bir şeyin olmayacağına, insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair güvence ve garanti talep ettiklerini aktaran Putin, “Türk ortaklarımız bu durumun açıklığa kavuşturulmasında arabuluculuk yaptılar ve Türk tarafından Savunma Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'nın bu insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair güvence verdiği bilgisi alındı. Bu bağlamda Savunma Bakanlığı'mıza anlaşmaya katılımımızı sürdürmek için talimat verdim" dedi.

"Ukrayna saldırırsa çekilme hakkımızı saklı tutuyoruz"

Ukrayna'nın bu taahhüdüne uymaması durumunda tekrar anlaşmadan çekilebileceklerinin altını çizen Putin, "Bu garantilerin Ukrayna tarafından ihlal edilmesi durumunda Rusya bu anlaşmalardan çekilme hakkını saklı tutar. Her halükarda Rusya bu anlaşmalardan çekilse bile daha önce de söylediğimiz gibi Ukrayna topraklarından en fakir ülkelere teslim edilen tahıl hacminin tamamını tedarik etmeye hazır olacağız. Bu anlaşma en yoksul ülkelerin gıda güvenliğinin sağlanması için yapıldı. Ancak yüzde 4'ü, Ukrayna topraklarından en yoksul ülkelere sevk edildi. Yüzde 40'tan fazlası yani yüzde 46'sı Avrupa'ya gitti. Dolayısıyla, gelecekte Ukrayna yükümlülüklerini ihlal ederse ve biz bu anlaşmadan çekilirsek şuana kadar Ukrayna topraklarından tahılın tamamını en yoksul ülkelere ücretsiz sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları en yoksul ülkelerin çıkarlarını sağlamayı amaçladı”

Ukrayna topraklarından Türkiye'ye tahıl tedarikine değinen Putin, “Ukrayna topraklarından Türkiye'ye tahıl tedarikine, Türkiye'nin bir bütün olarak çatışmadaki tarafsızlığını ve Türkiye'nin yeteneklerini göz önünde bulundurarak gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Türkiye'nin tahıl işleme endüstrisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları en yoksul ülkelerin çıkarlarını sağlamayı amaçladı. Burada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye ile işbirliğine devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ve BM devreye girmişti

Ukrayna'nın, Kırım açıklarındaki Rus donanmasına saldırı gerçekleştirdiği iddiası nedeniyle Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alması sonrasında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi için devreye girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, "29 Ekim'de, Ukrayna tarafından Karadeniz Filosu gemilerine ve tahıl koridorunun güvenliğini sağlayan gemilere karşı terör saldırısında bulunulması sonrası Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı. Rusya'nın bu tutumu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde, tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya'ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna'dan yazılı garanti aldık. Rusya Federasyonu şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Erhan Altıparmak



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