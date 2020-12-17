İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Putin: 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası'

Putin: 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası'
Putin: 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’da patlak veren gerilimi değerlendirirken, “Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın bir parçası” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2020 yılı değerlendirme toplantısında Dağlık Karabağ ile ilgili soruları yanıtladı.

Dağlık Karabağ'da yaşanan gerilimde dış güçlerin müdahalesinin olduğunu sanmadığını belirten Putin, “Bu gerilim yıllarca sürdü ve durum kontrolden çıktı. Bunun dış müdahale nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Fikir ayrılığından oluşan bir gerilim. Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası” dedi. Putin, Dağlık Karabağ'da uygulanan ateşkes anlaşması ile ilgili de, “Anlaşmanın ana unsuru insanların canlarını korumak. Diğer etkenler ise ikincil faktörler” ifadelerini kullandı. Bölgede Ermenistan'ın geçtiğimiz günlerde Azerbaycan hatlarına provokasyon saldırıları ile ilgili de fikirlerini aktaran Putin bu olayların münferit olaylar olduğunu bildirdi. Bölgede görev yapan Rus Barış Gücü birliklerinin çatışmanın taraflarıyla yapılacak olan anlaşma dahilinde arttırılabileceğini ifade eden Putin, uluslararası güçlerin sözlü eylemleri bir kenara bırakarak yerel halka yardım etmeye başlaması gerektiğini savundu.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.