Putin: 'Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2020 yılı değerlendirme toplantısında Dağlık Karabağ ile ilgili soruları yanıtladı.

Dağlık Karabağ'da yaşanan gerilimde dış güçlerin müdahalesinin olduğunu sanmadığını belirten Putin, “Bu gerilim yıllarca sürdü ve durum kontrolden çıktı. Bunun dış müdahale nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Fikir ayrılığından oluşan bir gerilim. Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın bir parçası” dedi. Putin, Dağlık Karabağ'da uygulanan ateşkes anlaşması ile ilgili de, “Anlaşmanın ana unsuru insanların canlarını korumak. Diğer etkenler ise ikincil faktörler” ifadelerini kullandı. Bölgede Ermenistan'ın geçtiğimiz günlerde Azerbaycan hatlarına provokasyon saldırıları ile ilgili de fikirlerini aktaran Putin bu olayların münferit olaylar olduğunu bildirdi. Bölgede görev yapan Rus Barış Gücü birliklerinin çatışmanın taraflarıyla yapılacak olan anlaşma dahilinde arttırılabileceğini ifade eden Putin, uluslararası güçlerin sözlü eylemleri bir kenara bırakarak yerel halka yardım etmeye başlaması gerektiğini savundu.

Erhan Altıparmak

