Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin Türk ordusuna ve sivillere yönelik saldırıların ardından Türkiye, rejime karşı çok sert cevap vermiş ve "Bahar Kalkanı Operasyonu" başlatmıştı. Rusya'nın Suriye'de rejimi desteklemesinin üzerine Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından İdlib'deki sorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bir araya gelecek. Dünyanın gözü Moskova'daki görüşmeye çevrilmişken kritik görüşme öncesi Rus istihbarat ve Rus polisi başkent Moskova'da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Görüşmenin gerçekleşeceği Kremlin çevresinde polis sürekli devriye halindeyken ayrıca, kritik noktalarda dönüşümlü olarak nöbet tutuluyor.

Kremlin Sarayı'nın bazı bölgeleri demir parmaklıklarla çevrilerek halkın bu noktalara girişi yasaklandı. Kremlin Sarayı çevresinde bulunan otoyolların hemen hemen tümünde trafik polisleri şüpheli araçları tespit etmeye çalışırken güvenlik önlemlerinin görüşme sonrasına kadar sürdürüleceği belirtildi.

Erhan Altıparmak