Putin: 'Gerekirse Kamaz'ın fabrikasını büyütürüz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ordusu ve Rusya'nın iç piyasadaki yük taşımacılığı için büyük önem taşıyan Rus Kamaz firmasının, Tataristan'ın başkenti Kazan'da bulunan fabrikasını, markanın 50. kuruluş yılı törenleri kapsamında ziyaret etti. Yılda 60 bin kamyon, otobüs ve Rusya ordusu için bazı kara araçları motorları üreten fabrikada gerçekleşen törende konuşan Putin, fabrikada üretilen birçok aracın 109 ülkede kullanıldığını hatırlatarak, gerekirse fabrika için ek fabrika kurulabileceğini söyledi. Putin'in bu sözleri, törende bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kamaz'ın kuruluş hikayesini hatırlatan Putin, Sovyetler Birliği döneminde ülke topraklarının dört bir yanından insanların Tataristan'a gelerek bu fabrikada üretim yaptığını ve bu markanın Rus halkına ait olduğunu ifade etti. Putin, “Yaptıklarınız için bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Ülke olarak hepimiz yaptığınız işle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Putin, tören alanında yaptığı konuşmanın ardından, Kamaz'ın 2020 yılında piyasaya süreceği araçları inceleyerek bir kamyona imzasını attı.

1969 yılında faaliyete geçerek üretime başlanan Kamaz fabrikasında birçok askeri araç, yük ve büyük binek araçlarının üretimi gerçekleşiyor. Kamaz marka araçların üretiminde kullanılan parçaların yüzde 17'si başka ülkelerden ihraç ediliyor. Kamaz fabrikasında yüzde 30'luk kısım üretilirken, geri kalan parçaların tedariği ise Rusya'daki farklı fabrikalardan sağlanıyor.

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu, Kamaz'ın faaliyetlerini sürdürmesinden yana tavır göstermiş, 1993 yılında fabrikada büyük bir yangın çıkmış ve o dönemin parasıyla 150 milyon dolarlık zarar oluşmuştu. Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi savunma sanayisine önem gösteren Rusya, o dönemde yaşanan ekonomik krize rağmen fabrikanın tekrar yapılmasına karar vermişti.

Erhan Altıparmak