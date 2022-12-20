Putin: 'Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ta durum son derece zor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Aralık Güvenlik Hizmetleri Günü vesilesiyle videolu mesaj yayınladı. Putin, "Özel servislerimiz son yıllarda çok yüksek verimle çalışmaktadır. Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dış İstihbarat Servisi (SVR), Federal Koruma Servisi (FSO) ve diğer özel birimlerde çalışanlara, cesaretleri ve en zor görevlerini yerine getirme gayretleri için teşekkür ederim" dedi. Ukrayna'dan ilhak edilen 4 bölgedeki güvenlik birimlerine seslenen Putin, "Bugün, dünyadaki dinamik olarak değişen durum, yeni tehditlerin ve risklerin ortaya çıkması, Rus güvenlik birimlerine artan ihtiyacı gösteriyor. Rusya'nın yeni bölgelerinde faaliyet göstermeye başlayan güvenlik teşkilatlarının birimlerine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Evet, artık sizin için şartlar daha zor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde durum son derece zor. Ama orada yaşayan Rusya vatandaşları sizin korumanıza güveniyor. Onların oradaki güvenliklerini sağlamak, hak ve özgürlüklerini mümkün olduğunca korumak için her şeyi yapmak sizin göreviniz. Biz de yeni birimleri modern teçhizat ve silahlarla, profesyonel ekiplerle güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar, FSB'nin Sınır Servisi aracılığıyla yoğunlaştırılmalı"

Rusya topraklarında ve sınırlarındaki terör saldırısı tehditlerine de değinen Putin, "Tüm özel servislerin, hepsinden önce FSB'nin temel çalışmalarında öncelikler arasında terörle mücadele yer alıyor. Bu nedenle terör saldırılarına karşı sistematik ve planlı çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar, stratejik tesisler, ulaşım ve enerji altyapısı sürekli kontrol altında olmalıdır. Hainleri, casusları ve sabotajcıları hızla tespit etmek için yabancı istihbarat servislerinin eylemlerini katı bir şekilde bastırmak gerekiyor. Çalışmalar, FSB'nin Sınır Servisi aracılığıyla yoğunlaştırılmalıdır. Devlet sınırı, ülkenin güvenliğini sağlamak için en önemli, kilit sınırdır" şeklinde konuştu. Putin, sınır saldırılarında güvenlik birimlerinin anında sınır güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

Erhan Altıparmak



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