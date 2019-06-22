İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Putin: 'İngiltere'de kim seçilirse seçilsin çalışmaya hazırız'

Putin: 'İngiltere'de kim seçilirse seçilsin çalışmaya hazırız'
Putin: 'İngiltere'de kim seçilirse seçilsin çalışmaya hazırız'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere’deki seçimlere dair mesajında seçimin galibi kim olursa olsun Rusya’nın çalışabileceğini söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilme sürecinin aksamasıyla birlikte eleştirilerin hedefi haline gelen İngiltere Başbakanı Theresa May görevinden istifa etmişti. İngiltere'de Temmuz ayında yeni başbakanın belirlenme sürecinin tamamlanması beklenirken Rusya Devlet Başkanı, İngiltere'deki Muhafazakar Parti'nin yeni başbakan belirleme sürecinde önemli bir açıklama yaptı.

Rusya devlet kanalına röportaj veren Vladimir Putin, İngiltere'deki seçimlere dair yaptığı açıklamada, “İngiltere'de seçim sonuçlarına saygı göstereceğiz. Biz, bizimle çalışmak isteyen herkesle çalışmak istiyoruz. İngiliz iş insanları Rusya pazarındaki yatırımlarını genişletmek istiyor. Umarım İngiltere'de seçilecek kişi buna göre hareket eder” şeklinde konuştu.  

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.