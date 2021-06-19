Putin, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Reisi'ye tebrik

İran'da yapılan 13. cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İbrahim Reis'e liderlerden tebrik mesajları gelmeye başladı.

Reisi'yi ilk tebrik edenlerden biri Rusya lideri Vladimir Putin oldu. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin Basın Ataşesi Maksim Suslov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Reisi'ye tebrik mesajı gönderdiğini duyurdu.

Putin mesajında, iki ü

lke arasındaki ilişkilerin, ülkelerin çıkarları doğrultusunda uluslararası konulardaki etkileşimin daha da geliştirilmesi yönünde umutlarını dile getirdiğini ifade etti.

İran'da dün yapılan seçimin ardından oyların yüzde 62'sini alan muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Erhan Altıparmak



İLGİLİ HABER İran’da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Reisi kazandı