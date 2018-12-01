Putin, Kerç krizi için Merkel'le anlaştı

G20 Zirvesi için Arjantin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in baş başa yaptığı kahvaltı da görüşülen konular kamuoyuyla paylaşıldı. İkilinin, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Kerç Boğazı Krizi ve Suriye'de kurulacak Anayasa Komisyonu hakkında konuştuğu öğrenildi. Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı açıklamada, Merkel'in Putin'i Kerç krizini görüşmek için Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya arasında danışmanlar seviyesinde zirve yapılmasına ikna ettiği söylendi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin İstanbul Zirvesi'nde Suriye konusunda alınan kararların uygulanması için daha fazla gayret sarf edilmesi konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna savaş gemileri, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki Kerç Boğazı'na gitmiş, Rusya 3 gemiyi ele geçirerek mürettebatı gözaltına alınmıştı.