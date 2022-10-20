Putin, kısmi seferberlikle orduya alınan askerleri denetledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de 300 bin kişinin askere alınmasını öngören kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Batı Askeri Bölgesi'nin Ryazan askeri eğitim sahasını ziyaret etti. Putin, askerlere verilen eğitimleri yerinde inceleyerek, komutanlardan bilgi aldı. Putin ayrıca, askerlere verilen kamuflaj, koruma ve botların kalitesini inceledi.

Putin, keskin nişancı tüfeği ile ateş etti

Komutanlarla birlikte keskin nişancıların eğitildiği noktaya ilerleyen Putin, Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği Kanas (Dragunov) ile atış yaptı.

Öte yandan Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 bin yedek askerin orduya alındığını ve sürecin 2 hafta içinde tamamlanacağını ifade etmişti. Başkent Moskova'da ise, 17 Ekim'de seferberlik sürecinin sona erdiğini duyurulmuştu.

Erhan Altıparmak

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