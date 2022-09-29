Putin: 'Kısmi seferberlikte yapılan hatalar düzeltilmeli'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yaşanan kısmi seferberlik karmaşasının ve protestoların ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in de aralarında bulunduğu güvenlik konseyi üyelerine kısmi seferberlik ile ilgili yeni talimatlar veren Putin, durumları değerlendirilmeden askere çağırılanlar için komisyonların detaylı araştırma yapması talimatı verdi.

Konuşmalarından önemli satır başları

“Yedek askerler zorunlu askerliğe tabidir”

"Tüm hatalar önlenmeli”

“Geçerli sebep olmadan çağırılanlar evlerine geri gönderilmeli"

Erhan Altıparmak

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