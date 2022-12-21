Putin: 'NATO, askeri olanak ve potansiyelinin neredeyse tamamını bize karşı kullanıyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı Genel Kurulu'nda Rus ordu mensuplarına seslendi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da yer aldığı toplantıda üst kademeden ordu mensuplarına seslenen Putin, sözlerine NATO'yu eleştirerek başladı. Putin konuşmasında, "Özel bir askeri operasyon devam ediyor ve bugün muharebe operasyonlarında kazanılan deneyimi dikkate alarak kilit noktaları ele alacağız. Öncelikle şu anda cephede veya personel eğitim merkezlerinde bulunan asker ve subaylarımıza en içten şükranlarımı iletmek istiyorum. Hepsi de askerlik görevini canlarını riske atarak yerine getiriyor. Başlıca NATO ülkelerinin neredeyse hepsinin askeri potansiyeli ile olanaklarının bugün aktif bir biçimde Rusya'ya karşı kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Buna karşın (Ukrayna'daki) askerlerimiz, subaylarımız ve komutanlarımız Rusya için cesaretle ve kararlılıkla savaşıyorlar. Bu görevler, yeni bölgeler (Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya) de dahil olmak üzere Rusya'nın her bölgesinde halkın güvenliği için yerine getirilecek. Özel askeri operasyon sırasında bize karşı kullanılan NATO güçleriyle ilişkili tüm bilgiler malumumuz. Bu bilgilerin hepsi elinizde ve bunların hepsi çok iyi analiz edilip birliklerimizin savaşma potansiyelinin yükseltilmesi adına kullanılmalı. Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe kabiliyetleri her geçen gün sürekli olarak artıyor ve bu süreci mutlaka hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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