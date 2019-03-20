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Putin, Nazarbayev'e teşekkür etti

Putin, Nazarbayev'e teşekkür etti
Putin, Nazarbayev'e teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istifa eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev'e birlikte yaptıkları çalışmalar sebebi ile teşekkür etti ve bundan sonraki işlerinde başarılar diledi.

 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbaev, Salı günü 28 yıllık görevinin ardından istifa etmişti. Bugün Bakanlar Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nazarbaev'e birlikte yaptıkları çalışmalar sebebi ile teşekkür etti. Putin, Kazakistan ile işbirliğine devam edeceğini söyledi. 

Putin Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, “Nazarbaev' birlikte yaptığımız işler için teşekkür eder, sağlık ve başarılar dileriz. Onun istifasından sonra da Kazakistan ile işbirliğimizi istenen düzeyde sürdürmek için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi. 

Şehriyar İmanbeyli 

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