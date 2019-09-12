Putin, Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Soçi kentindeki görüşmesinde güvenlik konuları ele alındı. Aralarında gerçekleşen özel görüşme öncesi basının karşısında açıklamalarda bulunan ikili, önemli konulara değindi. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sürecin görüşüldüğü toplantıda Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilere Netanyahu'nun önemli katkı sunduğunu ifade eden Putin, “Açık konuşmak gerekirse çabalarınız sayesinde güvenliğimiz ve askeri işbirliği konularında büyük aşamalar kaydedildi. Uluslararası terörizm riski devam ettikçe bu ilişkiler daha çok önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Anmalar için İsrail'e gidecek

Nazi Almanyası tarafından Yahudilere uygulanan katliamın her yıl anıldığı Auschwitz ve Holokost anma etkinlikleri için İsrail'e gideceğini söyleyen Putin, “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Reuven Rivlin önümüzdeki yılın başlarında anmalara katılmam için beni İsrail'e davet etti. Lütfen sayın Rivlin'e bu anmalara katılacağımı iletin. Elbette bizim ve İsrail'in sorunlara yaklaşımı ikinci dünya savaşından beri aynı. Yahudi halkı 25 milyon kayıp verdi. Bu ciddi bir rakam” dedi.

İsrail seçimleri konuşuldu

İsrail'de Knesset olarak bilinen parlamento seçimlerine 5 gün kala gerçekleşen görüşmede Putin, İsrail'deki seçimlere de değinerek, “Sovyetler Birliği döneminde Rusya topraklarda yaşayan fakat ardından İsrail'e dönen 1 buçuk milyondan fazla göçmeni hala halkımız olarak görüyoruz ve onların geleceğini için parlamento seçimlerinin önemini biliyoruz. Onlar, Rusya ve İsrail arasındaki ilişkileri sıcak tutacak, Rusya ile İsrail ilişkilerini koruyacak kişileri parlamentoda sorumlu tutacaklarını biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Harekete geçmek zorundayız”

Putin'in konuşmalarının ardından söz alan Netanyahu ise konuşmasında, “2 ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin sebebi çok dengeli politikalar izlenmesidir. İsrail'in güvenliğinin sizin içinde önemli olduğunu söylemenizi gerçekten takdire şayan buluyorum. Bunun tüm bölge istikrarı için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ordularımız arasındaki koordinasyon her zaman çok önemlidir. Fakat bunun önemi şuan daha çok. Çünkü İran'ın, Suriye toprakları üzerinden bize saldırmak için füze yerleştirme girişimlerinde artış olduğunu görüyoruz. Bu tehdide katlanmak istemiyoruz ve harekete geçmek zorundayız. Bunun için bu görüşmemizin önemi çok fazla” dedi.

Erhan Altıparmak

