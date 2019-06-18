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Putin, Orta Asya liderleriyle telefon görüşmesi yaptı

Putin, Orta Asya liderleriyle telefon görüşmesi yaptı
Putin, Orta Asya liderleriyle telefon görüşmesi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan devlet başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk telefonu görüşmesini Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Kremlin'den yapılan açıklamada, liderlerin bu telefon görüşmesinde Ağustos ayında gerçekleşecek olan Hazar Zirvesi ile ilgili konuştuğu belirtildi.
Putin'in bir sonraki görüşmesi ise Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ile oldu. Bu görüşmede Putin ile Mirziyoyev, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Şangay İşbirliği Teşkilatı (ŞİT) toplantısında ele alınan gündemi ve iki ülke arasında gerçekleşen görüşmelerin detaylarını irdeledi.

Putin'in son görüşmesi ise Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile oldu. Putin ile Rahman arasındaki görüşmede ise yine geçtiğimiz günlerde Duşanbe'de gerçekleşen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi değerlendirdi. Putin bu görüşmede ev sahipliğinden dolayı Rahman'a teşekkürlerini iletti.  

Erhan Altıparmak

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