Putin: 'Petroit hava savunma sistemleri sadece çatışmanın uzamasına neden olacak'

Rusya Devlet Konseyi toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantı ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin, Ukrayna'ya ek silah desteğinin yanı sıra Patriot hava savunma sistemleri gönderme kararını değerlendiren Putin, "Bize karşı çıkanlar, bu silahın sözüm ona bir savunma silahı olduğu kanısındalar. Bu sadece ihtilafın uzamasıdır. Hepsi bu" dedi.

Ukrayna ordusunun ne kadar silahının kaldığına kadar birçok noktayı hesapladıklarını söyleyen Putin, "Orada görünen her şeyi değerlendiriyoruz. Depoları nerede, neleri var, ne kadar silahları kaldığı, ne üretebilecekleri, ne kadar sürede askeri personel eğitebilecekleri gibi birçok konuyu hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın silah rezervlerinin Ukrayna'dan daha fazla olduğunu ve Ukrayna'nın silah stokunun yakında tükeneceğine işaret eden Putin, "Askeri ve endüstriyel fark nedeniyle Ukrayna'nın askeri rezervleri hızla tükenecek" dedi.

Aynı zamanda Rusya'nın silah üretim hızını arttırabileceğini de belirten Putin, "Bunu orduyla her gün ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya operasyon zorunlu bir önlemdi"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun gerekçeleriyle ilgili konuşan Putin, "Sürekli sabrettik, bir takım barış anlaşmaların olacağını umduk, şimdi ise bizi parmağında oynatmış oldukları ortaya çıktı. Yaşanan her şeyin, özel askeri operasyonla bağlantılı olan her şeyin kesinlikle zorunlu ve gerekli bir önlem olduğunu vurgulamalıyım. Ordumuzun askerlerine ve subaylarımıza, ülkemizin egemenlik ve çıkarlarını korudukları için minnettar olmalıyız" dedi.

Gönüllü olarak Rus ordusuna destek gençler için de övgü dolu sözler sarf eden Putin, "Tam anlamıyla kalbin çağrısı üzerine bazen sağlıklarını ve hayatlarını dahi riske atarak, özel askeri operasyon bölgesinde sivillere yardım eden gönüllüler, böylesine hassas ve cesur gençler şüphesiz ülkemizde yaşayan birçok gence örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm silahlı çatışmalar müzakereyle biter"

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakereleri işaret eden Putin, "Bütün silahlı çatışmalar öyle ya da böyle diplomatik müzakerelerle sona eriyor. Biz müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik. Ancak Kiev, diyalog kurmayı kendilerine yasakladılar. Amacımız askeri çatışmanın çarkını döndürmek değil aksine bu savaşı bitirmek. Bunun için çalışıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Bu ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

"Batılı ülkeler diğer ülkeleri soymaya çalışıyor"

AB ve G7 ülkelerinin Rus petrol fiyatlarına uyguladığı tavan fiyat kararına tepki gösteren Putin, batılıların sömürgeci bir zihniyetle hareket ettiklerini savundu. Alınan tavan fiyat kararının da dünya enerji piyasasında sorunlara yol açabileceğini aktaran Putin, "Jeopolitik rakiplerimiz için amaç belli. Rus bütçesinin gelirlerini sınırlandırmak. Şuanda yapmak istedikleri şey sömürgeciliğin genlerindendir. Diğer ülkeleri soymaya ve onlardan çalmaya alışkınlar. Ancak bu tavan kararından bir şey kaybetmiyoruz. Rus petrol ve yakıt kompleksinde Rus bütçesi için bir kayıp olmadı" dedi.

“Donbass'a saldırmalarına rağmen onlara para ödüyoruz”

Rus gazının Avrupa'ya taşınmasında kullanılan gaz boru hatlarının bazılarının Ukrayna topraklarından geçtiğini hatırlatan Putin, savaşa rağmen Ukrayna'ya bunun için ödeme yaptıklarını hatırlattı.

"Bize saldırgan demelerine rağmen, onların Donbass'a saldırmalarına rağmen onlara para ödüyoruz" ifadelerini kullanan Putin, kendilerini saldırganlıkla suçlayanların bu gerçekleri görmesi gerektiğini vurguladı.

Erhan Altıparmak

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