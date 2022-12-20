Putin: 'Rusya, bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen devlet ödülleri törenine katıldı. Putin törende yaptığı konuşmasında batılı ülkelerle yaşadıkları gerilimler nedeniyle birçok kez sınandıklarını ancak egemenliklerini koruduklarını söyleyerek, "Ülkemiz pek çok defa sınanmayla karşı karşıya kaldı. Fakat bunlar karşısında egemenliğimizi savunduk. Bugün Rusya bir kez daha aynı meydan okumayla karşı karşıya ve özel askeri operasyonun cephe hatlarındaki askerler, subaylar, milisler ve gönüllüler nadir görülen bir cesaret ve fedakarlık ortaya koyuyorlar. Her birinizle gurur duyuyoruz" dedi.

Erhan Altıparmak



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