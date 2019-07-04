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Putin: 'Rusya nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır'

Putin: 'Rusya nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır'
Putin: 'Rusya nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer silahların kontrolü hakkında ABD ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İtalyan basınına verdiği röportajda, ABD ile nükleer silahların kontrolü hakkında görüşmekte istekli olduğu mesajını vererek, nükleer silahların kontrolü için ABD ile görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını bildirdi. ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen askıya alınmasının iki ülke arasında silahlanma yarışına neden olacağını kabul etmediğini söyledi. 

Putin, ABD'nin yakın zamanda 1987'de imzalanan INF'den çıkma kararına rağmen, yine de ikili diyalogu yeniden başlatma isteğine dair işaretler olduğunu söyledi. Putin bu konuyu Japonya'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nin toplantı aralarında ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede konuştuğunu söyleyerek, "Silah kontrolü alanındaki somut anlaşmaların başarılmasının uluslararası istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Rusya bu konuda çalışmak için siyasi iradeye sahip" dedi. 

Rusya, ABD ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı dün resmen askıya aldı. ABD, INF'yi ihlal etmekle suçladığı Rusya'ya anlaşmaya uyması için Ağustos'a kadar süre tanımıştı.  

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