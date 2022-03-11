Putin: 'Rusya-Ukrayna müzakerelerinde bazı olumlu değişimler var'

Putin, Kremlin Sarayı'nda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ağırladı. İki lider, Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Belarus'ta Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, “Ukrayna konusundaki durum ve neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakere temsilcilerinin bana verdiği bilgilere göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım” dedi.

Batılı ülkeler tarafından Rusya ve Belarus'a uygulanan ekonomik yaptırımların avantaja çevrilebileceğini savunan Putin, “Günümüzdeki olaylarla, bilindik kısıtlamalarla, yaptırımlarla bağlantılı sorunlar elbette var. Ancak daha önce sizinle konuştuğumuz gibi bizim gelişmemizi kısıtlama girişimleri her zaman uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Elbette şu anda daha büyük bir kapsama sahip. Bu zorlukları aşacağımızı ve aksine kendimizi bağımsız hissetmek için daha fazla yetki, fırsat elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Rusya Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmadan önce Ukrayna'nın Donbass'a ve Belarus'a saldırmayı planladığını iddia etti. Lukaşenko, “Bunu bir gün geç yapsaydık inanın bana birkaç gün içerisinde büyük kayıplar vermiş olurduk” dedi.

Lukaşenko ayrıca Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) Moskova'da toplantı yapması gerektiğini belirterek, “KGAÖ ve AEB olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Ben bir öneri sunuyorum ve sanırım siz beni bu konuda destekleyeceksiniz. Kısacası Moskova'da bir araya gelip müzakere yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

