Putin: 'Rusya ve Çin ordusu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Putin, Rusya ve Çin ilişkilerinin önemli sınavlardan geçtiğini belirterek, "Artan jeopolitik gerilimler karşısında Rus-Çin stratejik ortaklığının istikrar sağlayıcı bir faktör olarak önemi artmaktadır. İlişkilerimiz tüm sınavlara karşı dayanıklılık ve istikrar gösteriyor, dinamik bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu bağlar, tarihin en iyi, 21. yüzyılda büyük güçlerin iş birliği modelini temsil etmektedir" dedi.

Bu yıl içerisinde Pekin'de düzenlenen olimpiyatlar sırasında ve Semerkant'ta düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde yüz yüze görüştüklerini hatırlatan Putin, önümüzdeki bahar aylarında Xi Jinping'i Moskova'ya davet etti. Putin, "Önümüzdeki yıl ikili görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sizlerle yüz yüze görüşme fırsatı bulacağımızdan hiç şüphem yok. Sayın Başkan, önümüzdeki bahar sizi devlet ziyaretiyle Moskova'ya bekliyorum. Bu, önemli konularda Rusya-Çin bağının gücünü tüm dünyaya gösterecek, ikili ilişkilerde de yılın en önemli siyasi olayı olacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya ve Çin ordusu arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

ABD ve Batılı ülkeler arasında yaşanan krizde Çin ile stratejik ortaklık sürdürdüklerine vurgu yapan Putin, "Elbette ülkelerimizin güvenliğinin sağlanmasına ve kilit bölgelerde istikrarın sağlanmasına katkı sağlayan askeri ve askeri-teknik iş birliği, Rusya-Çin iş birliğinin tüm yelpazesinde ve ilişkilerimizde özel bir yer tutmaktadır. Rusya ve Çin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, "Moskova ve Pekin'in BM Güvenlik Konseyi, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS, G20 gibi uluslararası arenadaki koordinasyonu, uluslararası hukuka dayalı adil bir dünya düzeni oluşturulmasına hizmet ediyor. Batı'nın benzeri görülmemiş baskıları ve provokasyonları karşısında ilkeli pozisyonları savunuyoruz ve sadece kendi çıkarlarımızı değil, aynı zamanda gerçekten demokratik bir dünya düzenine ve ülkelerin kaderlerini özgürce belirleme hakkını savunan herkesi de koruyoruz" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin sonunda Xi ve Çin halkının yeni yılını da kutladı.

Erhan Altıparmak-Cenk Özkömür



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