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Putin: 'Rusya'nın korona virüs aşısı tescillendi'

Putin: 'Rusya'nın korona virüs aşısı tescillendi'
Putin: 'Rusya'nın korona virüs aşısı tescillendi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ilk korona virüs aşısının tescillendiğini söyledi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, “Bu sabah saatlerinde, korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” dedi.

'Tüm gerekli prosedürlerden geçti'

Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'dan gerekli açıklamaları yapmasını isteyen Putin, “Tüm gerekli prosedürlerden geçti” ifadesini kullandı. Rus lider, kızına da aşının yapıldığını söyledi.

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