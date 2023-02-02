Putin: 'Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından Stalingrad Kuşatması'nın 80'nci yıl dönümü vesilesiyle bugünkü adı Volgograd olan şehirde düzenlenen törenlere katıldı. Şehir merkezindeki anıta çelenk bırakan Putin, daha sonra törende konuştu. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gönderme kararı aldığı tanklar ve uzun menzilli silahları ima ederek Kiev'e destek olan ülkelere gözdağı veren Putin, "Almanya da dahil Avrupa ülkelerini Rusya'yla yeni bir savaşa çekenler ve muharebe sahasında Rusya'ya karşı zafer kazanacağını umanlar, Rusya ile girişecekleri modern savaşın tamamen farklı olacağını anlamıyorlar. Rusya'ya karşı ilan edilmemiş bir savaş yürüten güçler, sert bir yanıt alacak. Biz tanklarımızı onların sınırlarına göndermeyeceğiz, ancak verecek bir cevabımız var" dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile süren savaşta yalnız olmadığını, dünyanın farklı noktalarından dostlarının da bulunduğunu belirten Putin, "Ukrayna topraklarında Rusya'yla yeniden savaşmaya hazırlanıyorlar. Bize hasım olan Batılı elitlerin satış kampanyasına yönelik çabalarına rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil tüm dünyada çok sayıda dostumuz var" dedi.

Erhan Altıparmak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.