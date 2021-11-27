Putin, Soçi'deki üçlü zirvenin ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı yaklaşık 3 saat süren üçlü zirve yapılmıştı. Zirvenin ardından Rusya, Azerbaycan ve Ermensitan ortak bildiri yayınlamıştı. Soçi'deki zirvenin ardından Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı.

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı ile Dağlık Karabağ sorununa ilişkin görüşmelerimin sonuçları ve meslektaşlarımla bugünkü çalışma sırasında varılan anlaşmalar hakkında size kısaca bilgi vereceğim" diye söze başlayan Putin, bölgeye istikrar getirilmesi yönünde hem Azerbaycan hem de Ermenistan liderleriyle ortak fikirde olduğunu ifade etti.

Kremlin Basın Servisi, Putin'in Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin daha fazla detay vermezken, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitry Kozak'ın Güvenlik Konseyi üyelerine sunum yaptığını aktardı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacak

Zirvenin ardından yayınlanan ortak bildiriye göre, liderlerin Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların tekrar belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına karar verdiği aktarılmış, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olan tüm yardımları sağlayacağı ifade edilmişti.

Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması için mümkün olan en kısa sürede projeler başlatılacağı aktarılan bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda adımlar atılacağı açıklanmıştı.





Erhan Altıparmak

