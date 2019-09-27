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Putin, Suriye gündemiyle Güvenlik Konseyi üyelerini topladı

Putin, Suriye gündemiyle Güvenlik Konseyi üyelerini topladı
Putin, Suriye gündemiyle Güvenlik Konseyi üyelerini topladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’de yaşanan sürece dair Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığının Rusya'nın Suriye'de bulunan Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını ve Suriye'deki faaliyetlerini uzattığını duyurmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile Kremlin Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Güvenlik Konseyi üyeleri olan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Antov Vaino, Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Petruşev ve Dış İstihbarat Servisi Müdürü Sergey Naruşkin katıldı. Toplantıda Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması sonrası Suriye meselesinin çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının diğer gündemi ise Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) oldu. Toplantıda INF'nin sona ermesi sonrası güvenliğin sağlanması konusu ele alındı.

Erhan Altıparmak

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