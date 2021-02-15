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Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede başta dünyadaki enerji piyasası olmak üzere farklı konuların ele alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Putin ile Selman'ın Rusya'nın da aralarında bulunduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC+) anlaşmalarının uygulanması konusunu ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Vladimir Putin ile Bin Selman, OPEC+ anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Dünya enerji piyasasında istikrarın sürdürülmesi için Rusya ve Suudi Arabistan'ın yakın koordinasyonunu sürdürme niyetinin altı çizildi" denildi.

Görüşmede Covid-19 aşısı da ele alındı

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın geliştirdiği korona virüs aşılarının Suudi Arabistan'da uygulanması konusunun da ele alındığı belirtilerek, "Suudi Arabistan'da Rus aşılarının kullanılması da dahil olmak üzere korona virüs enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili mücadele konusu değerlendirildi" denildi.

Erhan Altıparmak

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