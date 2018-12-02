İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Putin Trump'la neler konuştuğunu anlattı

Putin Trump'la neler konuştuğunu anlattı
Putin Trump'la neler konuştuğunu anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı kısa görüşmede Ukrayna krizini ele aldıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin'deki G-20 Liderler Zirvesi'nde verilen akşam yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği gayriresmi görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. G-20 zirvesi sonrası yaptığı basın toplantısında konuşan Putin, Trump'a Ukrayna krizine ilişkin Rusya'nın tutumunu anlattığını belirtti. Putin, "Ayaküstü konuştuk. Karadeniz'deki olayla ilgili sorularını cevapladım. Gerçek bir görüşme yapamamış olmamız üzücü. Bunun (toplantının) gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. ABD tarafının hazır olması durumunda bir görüşme yapabileceğimizi umuyorum" dedi.
Rus lider, ayrıca toplantı için ön şartlar koymayacağını ifade etti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.