Putin: 'Türk Akımı Doğalgaz boru hattı da dahil enerji altyapımıza terör saldırısı teşebbüsünde bulunuldu'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'nde Cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi kritik isimler toplantıda yer aldı. Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı, Rus istihbaratının başındaki isim olan Aleksandr Bortnikov ile değerlendirme fırsatı bulduklarını söyleyen Putin, "Adli tıp ve elde edilen diğer verilere göre patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğu görülüyor. Terör eyleminin azmettiricilerinin, organizatör ve faillerin de Ukrayna istihbaratından olduğu açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor. Bunlar arasında hem Ukrayna'da hem de Rusya'da kamuya mal olmuş kişilerin, gazetecilerin, bilim adamlarının öldürülmesi de var. Bunlar, 8 yıldan uzun süredir Donbass şehirlerine yönelik terörist saldırılardır" dedi.

Erhan Altıparmak

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