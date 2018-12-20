Putin: 'Türk dış politikasını takdir ediyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin NATO müttefiki olmasına rağmen bağımsız dış politikasını takdir ettiğini açıkladı. Putin bunun devam edeceğini umduğunu söyleyerek, “Türkiye bir NATO ülkesi olmasına rağmen, görebildiğimiz kadarıyla, ittifakın bir üyesi olarak aynı zamanda bağımsız bir dış politika yükümlülüklerini yerine getiriyor. Bunu çok takdir ediyoruz” dedi.

“Yemeklerimi ajanlar hazırlıyor”

Putin birçok kez sorulan yemeklerinin kimin tarafından hazırlanıldığını sorusuna ise “Bu konuya tekrar geri dönmeyeceğim herkese açık olmalı. Tüm şeflerim Federal Güvenlik Servisi çalışanlarıdır. Aşçılarımın farklı rütbeleri var. Başka şefim yok. Güvenli beslenmeliyim bu yüzden Federal Güvenlik Servis personeli dışında bu işi hiç kimseye vermiyoruz" yanıtını verdi.

Şehriyar İmanbeyli

