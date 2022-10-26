Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik kurumları ve özel servisleri başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Putin konuşmasında, "Bugünkü ortak çalışmamız özellikle önem taşıyor. Genel olarak dünyada ve ayrıca bölgesel düzeyde çatışma potansiyeli hala çok yüksek. Kolektif güvenliğe yönelik yeni tehditler ve meydan okumalar ortaya çıkıyor. Bu, her şeyden önce küresel jeopolitik çatışmanın keskin bir şekilde şiddetlenmesinin bir sonucudur. Kelimenin tam anlamıyla dünya değişiyor ve çok kutuplu bir hale geliyor. Bununla birlikte uluslararası diyaloğun bazı temsilcileri stratejik istikrarın yasal mekanizmalarını kırmaktan tek taraflı yaptırımlar dayatmaya kadar çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, bilgilendirici ve diğer yöntem ve araçlar kullanıyor ve ne pahasına olursa olsun hegemonyalarını sürdürmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna toprakları biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü"

ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'da biyolojik deneylerin yaptığını ve Ukrayna'ya silah desteğini sürdürdüğünü söyleyen Putin, "Ukrayna toprakları askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü. Şu anda ağır olanlar da dahil olmak üzere silah göndermeye devam ediyorlar ve Kiev rejiminin nükleer silah alma arzusuyla ilgili açıklamalarını görmezden geliyorlar. Neticede bu Kiev yetkilileri tarafından alenen dillendirildi. Herkes sessiz kalıyor. Ayrıca (nükleeri) sözde kirli bomba provokasyonu için kullanma ihtimalleri de var" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak



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