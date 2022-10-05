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Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden yasayı imzaladı

Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden yasayı imzaladı
Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak eden yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılmasını içeren yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yeni topraklar eklenmesine ve bununla birlikte yeni federal bölgeler oluşturulmasına ilişkin federal anayasal kanunları imzaladı. Kremlin'den yayımlanan karara göre Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılması yönünde ayrı ayrı kararnamelere imza atarken, bu bölgelerin kararnamenin imzalandığı tarihten itibaren Rusya toprağı olduğuna vurgu yapıldı.

Erhan Altıparmak
 

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