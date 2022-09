Putin, Ukrayna'nın 4 bölgesinin Rus topraklarına katılmasına ilişkin belgeleri imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin belgeleri bugün imzaladı. İmza töreninde konuşan Putin, hem Kiev'e hem de Batılı ülkelere önemli mesajlar gönderdi. Referandum yapılan bölgelerde halkın Rusya'ya katılmayı istediğini gösterdiğini belirten Putin, "İnsanlar kendi seçimini yaptı. Bu 4 bölgeyi Rusya Federasyonu'na katmaya hazırız. Çünkü bu bölge halkının isteği. Bu onların BM kararlarında da belirlenen hakkıdır. Bu tarihi bir haktır” dedi.

Rus askerlerinin bu özel operasyonda bir kahraman olduğunu ifade eden Putin, “Onlar büyük Rusya'nın kahramanlarıdır. Onları 1 dakikalık saygı duruşuyla onurlandıralım. Bu seçimlerin arkasında milyonlarca kişinin özgür iradesi var. Birçok sınavdan geçtiler ve bu seçimle sadakatlerini gösterdiler. Onlar bizim ortak geleceğimiz için savaştı. Onların düşüncesini sormadan ilerlemek mümkün değil. İnsanlar vatanlarından uzak kalmak zorunda kaldılar ve biz bunun sancısını çektik. Sınırlar halklarımızı böldü. 1991 yılındaki referandumlar ve imzalanan belgeler halkımızı çok zor duruma düşürdü. Ama o dönem kimse bunu öngöremedi. Artık Sovyetler Birliği yok. Biz bunun tekrarlanmasını istemiyoruz. Hiçbir şey milyonlarca insanın düşüncesinden önemli olamaz" şeklinde konuştu.

"Kiev'i müzakerelere davet ediyoruz"

Söz konusu 4 bölgeyi saldırılara karşı koruyacaklarını belirten Putin, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz. Bütün askeri eylemlerini durdurmaya davet ediyoruz. Müzakerelere davet ediyoruz. Çünkü bu bölgelerde yaşayanların seçimlerini artık tartışmayacağız. Bugün Kiev yönetimi insanların iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz topraklarımızı savunacağız ve vatandaşlarımız için güvenli bir yaşam sunacağız. Bu bizim görevimizdir. Buradaki yıkılmış kentleri yeniden imar edeceğiz. Yıkılan okulları, hastaneleri, fabrikaları, tiyatroları, binaları hepsini yeniden inşa edeceğiz. Yeni bölgelerimizdeki insanlarımıza güvenli ve iyi bir gelecek bağışlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Putin, "Artık Rusya ayağa kalkıyor ve yeni hayata başlıyor. Rusya'yı yıkmaya çalışan güçlere rağmen biz karşı durmaya devam ediyoruz. Kimse güçlü ve zengin Rusya görmek istemiyor. Ancak biz kimseye boynumuzu eğmeyeceğiz. Kimsenin dolar üzerinden bizim zenginliklerimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz. Kimseye hak etmediklerini vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan hak ve adalettir. Biz bütün saldırılara karşı ayakta duracağız. Yeni döviz birimlerine de karşı duracağız ve kimsenin oyununa gelmeyeceğiz. ABD'nin yöntemi aslında bundan avantaj çıkarmak. Bizi korkutmaya ve yıkmaya çalışmak. Bütün devletleri korkutuyorlar ve devletleri yıkıyorlar. Arkalarında terör ve yoksulluk bırakıyorlar. Onlar için önemli olan budur. Onlar Rusya'ya karşı hibrit savaşlarına da başlıyor. Bizi en dipte görmek ve bizden çalmak istiyorlar. Onlar bizi köle gibi görmek istiyor. Bize, bilim insanlarımıza saldırıyorlar. Bizi yok etmeye çalışıyorlar. Rusya bizim için var olmalı" diye konuştu.

"Batı uluslararası hukuk nedir bilmeli"

Açıklamasının devamında NATO'yla ilgili de konuşan Putin, "Hatırlatmak isterim ki her zaman her ülke en başta olmak istiyor. Ancak biz değerlerimizi korumaya devam edeceğiz. Batı kimsenin kendilerini cezalandırmayacağını düşünüyor. Anlaşmalara uymuyorlar, NATO'nun genişlemesini durdurmuyorlar. Füzelere karşı durmuyorlar ve anlaşmalara uymuyorlar. Sadece palavra atıyorlar. Her şeyleri yalan. Batı bütün sınırlara tehdittir. Sadece bugün baktığımızda sınırların nerede olacağına karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi? O yüzden onlar Kırım'da ve 4 bölgede halkın iradesine karşı duruyorlar. Buna onlar karar veremez, insanlar izin verir. Batı uluslararası hukuk nedir bilmelidir. Onlar uygar medeniyetlere saldırıyor. Onlar daha fazla yalan yaymaya devam ediyor. Onlar devletlere ve milletlere kötülük yapıyor. Onları yok etmeye çalışıyor. Biz Nazilere karşı duracağız. Dünyada tehlike aslında Nazizmdir, milliyetçiliktir. ‘Bizimle olmayan bizden değildir' diyorlar. Kendi suçlarını başkalarına atıyorlar. Soykırım her yerde devam ediyor. İngiltere'nin Fransa ve Çin'e karşı yaptıkları, bütün milletlere yaptıkları yok etmekti. Bu bizim doğamıza karşı bir şeydir. Ancak biz 20. yüzyılda onlara karşı çıkan ülke olduk. Bununla gurur duyduk. Altını çizmek istiyorum ki Batı'nın bu davranışları bizim güçlü olmamızın ardında saklıdır. Biz Rusya'da merkezi ve güçlü bir devlet kurduk. Hem Hristiyanlar, hem Müslümanlar hem de Yahudiler olarak hep geliştik. Rusçamızı koruduk. Onlar her durumu kullanmak istediler. Rusya'nın zenginlerini çalmak için her şeyi yaptılar. Bize bunun için ‘dost' dediler ancak çalmaya devam ettiler" dedi.

"Ukrayna'daki tahılların sadece yüzde 5'i yoksul ülkelere gitti"

Rus lider Putin, ABD ve Batılı ülkelere uyarılarda bulunarak, "Batılı ülkeler yüzyıllarca demokrasi kaynağı olarak sunuldu. Ancak her şey tam tersi. Onlar bize köleliğin örneğini gösterdiler. Çünkü herkese istediklerini yaptırdılar. Bu demokrasi, yalan ve ikiyüzlüdür. ABD iki kez nükleer silah kullandı. ABD ve İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'nda Hamburg, Köln ve birçok şehri yok ettiler. Bunu herkese göstere göstere yaptılar. Onlar bizim ülkemizi de korkutmaya çalıştı. ABD yüreklerimizde korkunç izler bıraktı. Kore'yi hala işgal etmek istiyorlar. Bu nasıl işbirliğidir? Bu ülkelerin yöneticileri de onları dinliyor. Nasıl olur da dinliyorlar? Onlar yaptıkları her şeye bir bir isimler verip, iyilik yapar gibi davranıyorlar. Tıbbi çalışma yapar gibi salgınlar oluşturdular. Milyonlarca insan ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Ukrayna'dan tahıl çıkarmak zorundayız. Bu tahılların sadece yüzde 5'i yoksul ülkelere gitti. ABD ve diğer ülkeler bu trajedileri yoksul ülkeleri daha da yoksullaştırmak için kullanıyor. Washington, Rusya'ya karşı yeni projeler üretiyor. Diğer ülkeler de buna uyuyor" şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak



