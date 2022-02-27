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Putin, Ukrayna'ya müzakere masasını işaret etti

Putin, Ukrayna'ya müzakere masasını işaret etti
Putin, Ukrayna'ya müzakere masasını işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna tarafını müzakere masasına beklediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar 4. gününde devam ediyor. Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmeye dair yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass'ı korumak için başlatılan özel operasyon hakkında Başbakan Naftali Bennett'e bilgiler verdi. Rus heyetinin Gomel kentinde olduğu ve tutarsızlık göstererek henüz bu fırsattan yararlanmayan Kiev temsilcileriyle müzakerelere hazır olduğu kaydedildi” denildi.
Açıklamada, Bennett'in Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması için aracılık yapma önerisinde bulunduğu ifade edildi.

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