Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman bir araya geldi. Hem Kırgızistan hem de Tacikistan'ın Rusya'nın yakın müfetfikleri arasında yer aldığını belirten Putin, "Uluslararası örgütler çerçevesinde yakın işbirliği içerisindeyiz. Şüphesiz stratejik ortaklardanız” dedi. Yaklaşık bir milyon Kırgız'ın Rusya'da yaşadığını, eğitim gördüğünü ve çalıştığını söyleyen Putin, ayrıca 2 milyon Tacik'in de yine Rusya'da yaşam sürdüğünü söyledi. Putin ayrıca, Kırgızistan ve Tacikistan ile tüm alanlarda yakın işbirliği içerisinde olduklarını, ülkesinin bu ikili ülke ile olan ticaret hacimlerinin de artığını kaydetti.

Sınırdaki gerilim ele alındı

Putin'in kısa konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Görüşmenin detaylarına ilişkin Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Kırgızistan-Tacikistan devlet sınırına ilişkin güncel konuların tartışıldığının ifade edildiği açıklamada, Caparov'un bu ortak görüşmeyi organize etme girişimi ve iki ülke arasındaki sınır konularında destek vermeye hazır olduğu için Putin'e teşekkür ettiği bildirildi. Görüşmede, liderlerin Kırgızistan-Tacikistan devlet sınırındaki durumu ayrıntılı olarak ele aldıkları aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Caparov'un Kırgız tarafının tartışmalı konuların yalnızca barışçıl yollarla, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiği konusundaki değişmeyen tutumuna bağlı kaldığını vurguladığı kaydedildi. Caparov'un Tacikistan'ın askeri saldırılarının sonuçlarını hatırlattığı da belirtilirken, "Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan'ın istikrar ve iyi komşuluğun garantörü olacak Kırgız-Tacik devlet sınırının oluşumunun karşılıklı çıkara dayalı ve hızlı bir şekilde tamamlanması için hazır olduğunu kaydetti” denildi.

Ne olmuştu?

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Erbol Sultanbayev, görüşmenin Putin'in girişimiyle yapılacağını açıklamıştı. Tartışmalı sınır kesimlerinin olduğu Kırgızistan-Tacikistan sınırında en son 14-17 Eylül tarihlerinde sınır muhafızları arasında silahlı çatışmalar yaşanmış, Kırgızistan, Tacikistan'ı toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamıştı. Kırgızistan, çatışmaların yaşandığı Batken bölgesinden 135 binden fazla kişiyi tahliye etmiş, bölgede acil durum ilan edilmişti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Tacikistan makamları çatışmalarda can kaybı sayısını 35, yaralı sayısını ise 30 olarak duyurmuştu.

Aliia Raimbekova

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