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Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Merkezi'ni görüştü

Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Merkezi'ni görüştü
Putin ve Aliyev, Türk-Rus Ortak Merkezi'ni görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin’in, Ağdam'da bugün açılan Türk-Rus Ortak Merkezi'nin çalışmaya başlamasını memnuniyetle karşıladığını Aliyev’e ilettiği bildirildi.

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat kapsamında Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Merkezi bugün açıldı. Türk-Rus Ortak Gözetim Merkezi'nin törenle açılmasının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede Putin'in, sağlanan ateşkes ile çatışma bölgesindeki tüm askeri faaliyetlerin izlenmesi için açılan Türk-Rus Ortak Merkezi'nin çalışmaya başlamasını memnuniyetle karşıladığını Aliyev'e ilettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, liderlerin Dağlık Karabağ'da kurulan merkezin bölgede barış ve istikrara katkı sağlayacağı konusunda hemfikir olduğu vurgulandı.

Erhan Altıparmak

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