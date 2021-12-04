Putin ve Biden, 7 Aralık'ta videokonferans yoluyla görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın videokonferans yoluyla görüşeceği açıklandı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, 7 Aralık'ta Putin ile Biden'ın, Ukrayna konusu başta olmak üzere önemli konuları ele alacağı bir videokonferans görüşmesi yapacağını duyurdu.

Peskov, görüşmenin ne kadar süreceği ile ilgili soruya ise, "Görüşmenin ne kadar süreceğini başkanlar belirleyecek" ifadelerini kullandı. Görüşmenin akşam saatlerine doğru gerçekleşeceğini ifade eden Peskov, yine görüşmenin saatinin de başkanlar tarafından belirleneceğini aktardı.

Erhan Altıparmak

