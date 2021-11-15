Putin ve Macron, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini ve Ukrayna'daki çatışmaları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaları ve Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizini ele aldı. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Toplantısı'ndan dolayı Putin ve Macron'un memnuniyetlerini dile getirdikleri aktarılarak, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında uzun bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla 12 Kasım'da Paris'te gerçekleştirilen yeni Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısından duyulan memnuniyet dile getirildi. Ülke liderleri, askeri ve siyasi meselelerin yanı sıra, diğer önemli konularda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti" denildi.

Açıklamada Belarus-Polonya sınırında yaşanan mülteci krizine dair Putin ve Macron'un bilgi alışverişinde bulunduğu belirtilerek, "Belarus ve AB sınırındaki mevcut duruma değinildi. Rusya Devlet Başkanı, Polonya sınır muhafızlarının mültecilere yönelik sert müdahalesine dikkat çekti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Macron ve Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların yanı sıra Karadeniz'deki NATO varlığı konusunu da ele aldığı belirtilerek, "Her iki taraf, Ukrayna'daki iç çatışmanın çözümünde ilerlemenin kaydedilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Donbass ile ilgili durumun kötüleştiği kaydedildi. Bu bağlamda Putin, ABD ve müttefiklerinin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ve Rusya-NATO ilişkilerindeki gerilimi artıran geniş kapsamlı tatbikatın kışkırtıcı niteliğine dikkat çekti” denildi.

Dağlık Karabağ ve Libya konusu da görüşüldü

İki liderlerin Dağlık Karabağ ve Libya konularını da ele aldığı belirtilen açıklamada, Putin'in Karabağ'da yapılan üçlü ateşkes anlaşması çerçevesinde Rusya'nın istikrarı sürdürmek ve anlaşmaların uygulanması yönünde tutarlı adımlar atmaya devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı ve Fransa Cumhurbaşkanı, Paris'te düzenlenen Libya konulu uluslararası konferansın başarılı bir şekilde düzenlenmesine dikkat çektiler. Siyasi çözüm sürecinde dinamiklerin korunması ve söz konusu konferansta alınan kararlar temelinde Libya'daki taraflarla sürekli çalışmanın önemi vurgulandı" denildi.

Fransa, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya hazır

Fransa basınında yer alan haberlerde ise, Macron'un Ukrayna'nın doğusunda yaşananlara dair Kiev yönetimine destek veren ifadeler kullandığı aktarılarak, "Macron, Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki durum ve ülkenin toprak bütünlüğü konusunda endişelerini dile getirdi. Macron, Putin'e Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya hazır olduğunu ifade etti" denildi.

Erhan Altıparmak