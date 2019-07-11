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Putin ve Zelenskiy Ukrayna'nın doğusu için görüştü

Putin ve Zelenskiy Ukrayna'nın doğusu için görüştü
Putin ve Zelenskiy Ukrayna'nın doğusu için görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmenin Ukrayna'nın girişimleri ile yapıldığı belirtilerek, “Liderler Ukrayna'nın doğusundaki yerleşim yerlerinin durumu ve iki tarafın tutuklularının iadeleri için işbirliği konuları üzerine görüştü. Liderler bu çalışmalara uzmanlar seviyesinde devam etmek konusunda anlaştı” denildi.  

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