Putin ve Zelenskiy'den Türkiye'ye taziye mesajı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği facia nedeniyle taziye mesajı gönderdi.

Putin mesajında, "Bartın'daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Hayatını kaybeden madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Zelenskiy'den Türkçe taziye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak



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