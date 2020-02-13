Putin, yeni anayasa çalışma grubuyla toplantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ulusal Meclisi toplantısında geçtiğimiz ay yaptığı konuşmada, ülkesi için yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu vurgulayarak referandum istemişti. Dimitri Medvedev Başbakanlığındaki Rusya hükümeti ise Putin'in bu açıklamasından sonra yeni anayasanın önünü açmak gerekçesiyle istifa etti. Bu sürecin ardından oluşturulan ve aralarında sanatçı, bilim insanı, aydınlar, milletvekilleri, halk temsilcileri gibi birçok alandan kişilerin bulunduğu yeni anayasa komisyonu taslak üzerinde çalışmasını sürdürürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni anayasa çalışma grubu ile Kremlin Sarayı'nda toplantı gerçekleştirdi. Referandumun ülkesi için ihtiyaç olduğunu söyleyen Putin, yeni anayasada bilimsel, teknolojik gelişim ve sosyal alanlarda değişikliklere özen gösterilmesini istedi.

Referandum tarihi 22 Nisan'da iddiası

Putin ayrıca çalışma grubu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Rusya'nın yeni anayasası hazırlanırken cümlelere, harflere üstelik noktalamalara kadar dikkatli hazırlanmasını isterken, yeni anayasanın halka dönük olması gerektiğini ifade etti. Yeni anayasanın Rusya halkı tarafından yazılacağını, anayasanın Rus halkının anayasası olacağını vurguladı. Gerçekleştirilen toplantının ardından, Rus medyası toplantı ile ilgili birçok bilgi aktarırken bazı uzman ve gazeteciler toplantıda yeni anayasa için referandum tarihinin konuşulduğunu, yüksek ihtimalle yeni anayasa referandumunun 22 Nisan'da gerçekleşeceğini iddia etti.

Erhan Altıparmak