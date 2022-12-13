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Putin, yıl sonu basın toplantısını yapmayacak

Putin, yıl sonu basın toplantısını yapmayacak
Putin, yıl sonu basın toplantısını yapmayacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene aralıksız yaptığı yıl sonu basın toplantısını bu yıl yapmayacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geleneksel olarak her yıl sonu katıldığı basın toplantısına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peskov, Putin'in bu yıl sonu bir basın toplantısı yapmayacağını söyleyerek, "Basın toplantısı yıl başından önce olmayacak. Putin'in yurt dışı seyahatleri dahil olmak üzere düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma imkanı bulacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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