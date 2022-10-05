Putin, Zaporijya Nükleer Santrali mülkiyetini Rusya'ya geçiren kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin, Rus topraklarına katılmasıyla ilgili kararnameyi imzalarken, belirsizliklerin yaşandığı Zaporijya Nükleer Santrali'nin geleceği ile ilgili de son noktayı koydu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin, Kiev ve Moskova'ya düzenleyeceği ziyaret öncesi önemli bir karar veren Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin tüm mülkiyet haklarının Rusya Federasyonu'na geçtiğine dair kararname imzaladı.

Öte yandan, Kremlin'den yayınlanan kararnamede santral mülkiyetinin Rusya Federasyonu'na ait olduğu vurgusu yapılırken, enerji, faaliyet ve diğer tüm mülklerin de Rusya Federasyonu'na bağlandığı bilgisi verildi. Kararnamede aynı zamanda santral güvenliğinin sorumluluğunun da Rusya'da olduğu belirtildi.

Erhan Altıparmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.