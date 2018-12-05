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Putin'den ABD'ye INF cevabı: 'Karşılık veririz'

Putin'den ABD'ye INF cevabı: 'Karşılık veririz'
Putin'den ABD'ye INF cevabı: 'Karşılık veririz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’dan (INF) çıkması halinde Rusya’yının karşılık vereceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir televizyon programında ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'dan çıkma konusundaki çıkışını değerlendirdi. ABD'nin bu tavrının Rusya'yı zorladığını belirten Putin, Washington'un anlaşmadan kesin olarak çıkması halinde Rusya'nın karşılık vereceğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması sonucu (INF) sahip olduğu yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.  

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