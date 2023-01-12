Putin'den Başbakan Yardımcısına ağır sözler: 'Neden aptalı oynuyorsun?'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yılın ilk toplantısını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Rusya Başbakanı Mihail Milustin'in de bulunduğu toplantının açılış konuşmasında Ukrayna'dan ilhak edilen Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgeleri için hükümetten ek fon çıkarmalarını emreden Putin, aynı zamanda Rus ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması için hükümetin daha fazla sorumluluk almasını istedi. Putin'in konuşmasının ardından Rus Devlet Havayolu Şirketi Aeroflot'a sağlanacak olan hava araçlarına yönelik bilgi veren Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, "Talimatınız üzerine geçtiğimiz yıl filoya yeni uçakların katılmasını hükümetin onayına sunduk. Onay kabul edildi. 2023 ile 2025 yılları arasında Aeroflot'a 63 uçak (34 adet superjet, 18 adet MS-21, 11 adet Tu-214) teslim edilmesi planlanıyor. Planın uygulanması için bu yıl ulusal varlık fonuna 175 milyar ruble (48 buçuk milyar TL) tahsil edilecek" diyerek çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Manturov'un raporunun ardından Putin, verdiği talimatın uygulanmasında gecikmeler yaşandığını söyleyerek, "Bu ne zaman çözülecek? Denis Valentinovich, her şeyiniz hazır ama sözleşme yok. Size söylüyorum. Sözleşme olmadığını biliyorum. Neden aptalı oynuyorsun? Sözleşmeler ne zaman yapılacak? Şirket yöneticileri bana sözleşme olmadığını söylüyor. Toplantıyı burada bitirelim" şeklinde konuştu.

Manturov'un sözleşmelerin 3 ay içinde tamamlanacağını söylemesinin ardından Putin, çalışmanın 1 ay içinde tamamlanması emrini vererek, "Bu işi 1 ay içinde tamamlamanızı istiyorum" dedi.

Putin, hükümet üyeleri ile toplantısına gündemdeki diğer konularla devam etti.

Erhan Altıparmak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.