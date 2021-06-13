Putin'den Biden zirvesi öncesi açıklama: 'Zirvede etkileşim mekanizmaları oluşturulursa görüşme boşa gitmez'

Dünya kamuoyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran'da Cenevre'de yapılması planlanan zirveye kilitlenirken, Putin yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Putin, zirvenin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kişisel temaslarımızın, ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, doğrudan diyalog tesis edilmesi, karşılıklı olarak çıkar sağlayan alanlarda gerçekten işleyen etkileşim mekanizmalarının kurulması planlanıyor" dedi.

"Stratejik istikrar, bölgesel krizler ve ekonomi konularını ele alacağız" şeklinde konuşan Putin, "Bana kalırsa bu görüşmede tüm bu alanlarda etkileşim mekanizmaları kurabilirsek iyi olur. Böylelikle görüşmenin boşuna olmadığı söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"ABD'li şirketlerin kulakları çekiliyor"

ABD'li şirketlerin Rusya'ya yatırım yapma konusunda istekli olduklarını savunan Putin, "Karşılıklı olarak bir ilgi var. Birçok ABD'li şirket Rusya'da çalışmak istiyor, ancak bu şirketler kulaklarından çekilerek bizim pazarımızdan uzaklaştırılıyor ve yerleri rakiplerine bırakılıyor. Bu sahiden ABD ekonomisinin yararına bir durum mu?" diye sordu.

Biden ile yapacağı görüşme öncesinde her iki tarafın da yapıcı davrandığını söyleyen Putin, "Üst düzey bir görüşme öncesinde iki taraf da uygun bir çalışma ortamı oluşturmak adına her zaman birtakım olumsuz söylemleri azaltmaya çalışıyor" ifadesini kullanarak ABD tarafının bu yaklaşımını profesyonelce bulduğunu ve kendilerinin de aynı yaklaşımı sergilediğini belirtti.

Erhan Altıparmak

